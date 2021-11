Suriname scherpt avondklok aan wegens feestjes en bandjes

Omdat de Surinaamse autoriteiten ontevreden zijn over de naleving van de coronamaatregelen in het land, hebben ze besloten de avondklok eerder te laten ingaan. Vanaf maandag moeten de inwoners van Suriname vanaf 21.00 uur in plaats van 23.00 uur binnenblijven. Ruim drie weken geleden was de avondklok nog versoepeld.



Volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid is het besluit niet genomen op basis van de besmettingscijfers in Suriname. Mensen die feestjes organiseren en horecaondernemers die bandjes op de terrassen toelaten, hebben tot de aanscherping geleid.



Suriname scherpt ook de regels voor reizigers uit Nederland en de Verenigde Staten aan. Bij aankomst moeten zij een vaccinatiebewijs en een negatieve uitslag van een PCR-test overleggen. Daarnaast is een antigeentest op de derde dag na aankomst verplicht. Wie positief test, moet in isolatie.