Duitsland voert strenge maatregelen in voor reizigers uit VK

Duitsland voert vanaf maandag forse beperkingen in voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk. Luchtvaartmaatschappijen, trein- en scheepvaartverkeer mogen dan in principe alleen Duitse staatsburgers of mensen die in Duitsland wonen vanuit het VK naar Duitsland vervoeren. Er gaat ook een quarantaineplicht gelden voor reizigers van het VK naar Duitsland. Die is ook van toepassing op mensen die zijn gevaccineerd of hersteld van een coronabesmetting.



Duitsland neemt de drastische maatregelen vanwege de snelle opmars van de omikronvariant van het coronavirus in het VK. Daar werden zaterdag 90.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt weer. Zaterdag waren er ruim 10.000 besmettingen met de omikronvariant, drie keer zoveel als de dag daarvoor.



Frankrijk voerde zaterdag al forse inreisbeperkingen in voor reizigers uit het VK.