Kritiek op inauguratie burgemeester New York op Times Square

Eric Adams, de aanstaande burgemeester van New York, ontving veel kritiek op zijn beslissing om zijn inauguratie op 1 januari kort na middernacht op Times Square te houden.



De inauguratie zou in Brooklyn plaatsvinden, maar dat ging niet door vanwege de snelle toename van het aantal coronabesmettingen. Mark Levine, een bestuurder van het stadsdeel Manhattan, noemt het plan onverantwoord. "We moeten meer doen om het virus tegen te houden. Helaas denk ik daarom dat we geen publiek kunnen toestaan bij het evenement op Times Square", zei Levine tegen The New York Times. Ook epidemioloog Wafaa El-Sadr geeft zijn twijfels aan. "Zelfs met alle maatregelen lopen alle aanwezigen een groot risico op besmetting."



Bij de jaarwisseling op het bekendste plein van New York mogen 15.000 mensen rond oud en nieuw aanwezig zijn. Dat zijn er veel minder dan de 60.000 die er zonder coronamaatregelen zouden zijn.