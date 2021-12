Duitsland en Tsjechië voeren vaccinatieplicht voor zorgpersoneel in

Duitsland en Tsjechië voeren een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel en militairen in. In Tsjechië gaat de maatregel ook gelden voor zestigplussers en agenten en brandweerlieden. Duitsland overweegt om de vaccinatieplicht uit te breiden voor alle volwassenen in het land.



De nieuwe Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach noemde het vanochtend "absoluut onaanvaardbaar" dat mensen in zorginstellingen "onnodig sterven omdat er niet gevaccineerd is". De maatregel wordt genomen om de vierde coronagolf te breken, aldus de minister.



Het Duitse parlement bepaalde vandaag dat alle medewerkers in de zorg vanaf midden maart volledig ingeënt moeten zijn. De Bundestag stemt waarschijnlijk later vandaag over een vaccinatieplicht voor inwoners van achttien jaar en ouder.



De gedeeltelijke vaccinatieplicht in Tsjechië gaat vanaf 1 maart gelden, maar het is nog maar de vraag of dit doorgaat. Tsjechië is namelijk bezig een nieuwe regering te vormen en de nieuwe vertegenwoordigers hebben zich al uitgesproken tegen de vaccinatieplicht.



In Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Griekenland moet zorgpersoneel zich ook al verplicht laten inenten. België is hetzelfde van plan.