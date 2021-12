Duizenden mensen protesteren tegen coronamaatregelen in Duitsland

Duizenden mensen in Duitsland zijn maandag de straat opgegaan om te protesteren tegen de coronamaatregelen in het land. In tientallen steden waren protesten. Veel demonstranten zijn tegen de vaccinatieplicht die mogelijk wordt ingevoerd.



Bij een protest in Bautzen, een plaats in de deelstaat Saksen, kwam het tot confrontaties tussen demonstranten en de politie. Betogers gooiden onder meer met stenen en vuurwerk naar agenten. Meerdere politieagenten raakten daardoor gewond. Meerdere mensen zijn aangehouden en geïdentificeerd.



In tientallen Duitse steden kwamen duizenden mensen samen. In Maagdenburg kwamen ongeveer drieduizend mensen bijeen voor een mars door het centrum. Dat was maandag een van de grotere demonstraties in Duitsland.



Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland is in de laatste weken snel gestegen. Daarom grijpt de overheid nu in. Dinsdag is de maximale groepsgrootte teruggebracht naar tien. Ook moeten ongevaccineerden op meer plekken - zoals in de trein - een negatieve testuitslag laten zien en blijven nachtclubs en discotheken gesloten.