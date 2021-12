Debat over coronamaatregelen in Tweede Kamer begonnen

Duitse grensgemeenten roepen Limburgers op weg te blijven

De burgemeesters van de regio Viersen aan de Duitse kant van de grens bij Venlo doen een dringende oproep aan Limburgers om weg te blijven. Limburgers steken sinds de lockdown massaal de grens over om in Duitsland onder meer boodschappen te gaan doen of te gaan eten. Duitse inwoners en burgemeesters vrezen dat de omikronvariant van het coronavirus hierdoor nog sneller om zich heen zal grijpen.



In een gezamenlijke oproep, die werd verspreid door Kreis Viersen, vragen de burgemeesters aan Nederlanders om thuis te blijven of alleen te komen als het dringend is. "Ga alsjeblieft alleen maar de grens over als het niet anders kan", zei bestuurder Andreas Coenen van Viersen.



Nederlanders die desondanks komen shoppen of in restaurants gaan eten, moeten zich houden aan de maatregelen die in Duitsland gelden, waarschuwen de burgemeesters. Dat wil zeggen: ze moeten gevaccineerd of genezen zijn en dat kunnen aantonen. Om die reden zal in de Duitse grensregio de controle op naleving van de regels door Nederlanders verscherpt worden.