Curaçao zegt alle niet-spoedeisende operaties af

China test opnieuw alle inwoners van miljoenenstad

In de Chinese stad Tianjin moeten alle vijftien miljoen inwoners een coronatest ondergaan. China probeert de risico's op uitbraken zo klein mogelijk maken in de aanloop naar de Olympische Spelen, die over vier weken beginnen in Peking.



In Tianjin, dat in de buurt van Peking ligt en veel woon-werkverkeer met de hoofdstad heeft, werden zeker twee personen positief getest op de omikronvariant. Eerder moesten inwoners van andere Chinese miljoenensteden zich eveneens allemaal laten testen nadat er enkele besmettingen met de omikronvariant waren vastgesteld.



De autoriteiten in Tianjin hebben inwoners geadviseerd de stad voorlopig niet zonder goede reden te verlaten, maar van een lockdown lijkt nog geen sprake te zijn. Inwoners vrezen daar wel voor en zouden in sommige gevallen aan het hamsteren zijn geslagen. Ze halen uit voorzorg extra levensmiddelen in huis.