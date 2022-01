Opnieuw uitbraak onder skileraren in Tirol

In Tirol, een populaire wintersportbestemming onder Nederlanders, is een tweede corona-uitbraak onder skileraren aan het licht gekomen. Oostenrijkse media melden dat zeventien instructeurs van een skischool in St. Anton am Arlberg positief zijn getest.



Een paar uur rijden verderop, in Kirchberg in Tirol, zijn 25 besmettingen vastgesteld na een uitbraak onder een groep overwegend Nederlandse skileraren. Zij zitten net als hun collega's in St. Anton am Arlberg in isolatie.



In de deelstaat Tirol zijn relatief veel besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het zevendaagse gemiddelde ligt volgens Oostenrijkse media op ongeveer 430 per 100.000 inwoners, terwijl dat landelijk ongeveer 250 is. Het wintersportseizoen in Oostenrijk mag dit jaar doorgaan vanwege de strenge coronamaatregelen die de regering heeft getroffen.