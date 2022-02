Coronavirus lijkt te zijn uitgedoofd op Winterspelen

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt verder

Het aantal patiënten met het coronavirus in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag opnieuw gestegen, zo valt op te maken uit de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er liggen nu in totaal 1.580 coronapatiënten, 87 meer dan maandag. Dat is het grootste aantal in ruim een maand.



Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1.354 patiënten met corona, 75 meer dan een dag eerder. Op de intensive cares nam dit aantal toe met 12 tot 226.



Maandag steeg het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen plotseling met 149, de grootste toename sinds eind december 2020. Op maandagen liggen deze aantallen wel vaker hoger dan de rest van de week omdat in de weekends minder patiënten worden ontslagen.