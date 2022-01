China test opnieuw alle inwoners van miljoenenstad

Enkele niet-essentiële winkels openen deuren ondanks lockdown

In meerdere steden zijn zaterdag niet-essentiële winkels geopend uit protest tegen de coronamaatregelen. In Bussum was een aantal winkels 'open'; klanten konden er terecht voor een kopje koffie, als ludiek protest. De winkel was open voor het ophalen van bestellingen, maar er mocht binnen niets worden gekocht.



In de binnenstad van Sittard waren zaterdag meerdere winkels open die volgens de coronaregels eigenlijk gesloten moesten zijn. In etalages hingen posters met de tekst "Ja! Wij zijn open! Dat is ons recht!". Ook in Roermond lieten winkels klanten binnen.



Op Urk waren de afgelopen dagen ook al winkels open. Daarvoor zijn nog geen boetes uitgedeeld, zo zegt een woordvoerder van de gemeente zaterdag. Wel krijgen winkeliers een waarschuwing omdat "geconstateerd werd dat veel winkels open zijn". De gemeente vraagt winkeliers in een brief zich uit solidariteit met andere ondernemers aan de regels te houden. "De harde werkelijkheid roept om dito maatregelen", zo staat in de brief. "Door ons daaraan te houden, komen we hopelijk snel weer uit deze misère."