Uit een intern onderzoek in handen van NRC blijkt dat de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kampt met interne problemen. Er zou sprake zijn van racisme, vriendjespolitiek en machtsmisbruik. Medewerkers zouden niet durven klagen en meldpunten binnen de organisatie worden niet als onafhankelijk gezien.De WHO is een tak van de Verenigde Naties die gezondheidscrises moet bestrijden. De organisatie speelt een hoofdrol in de internationale bestrijding van COVID-19, maar de angstcultuur binnen de WHO heeft volgens medewerkers een effectieve bestrijding in de weg gestaan.De WHO heeft een hoofdkantoor, zes regiokantoren, tientallen kleinere kantoren en telt zo'n twintigduizend medewerkers. WHO-medewerkers over de hele wereld klagen over racisme, nepotisme en machtsmisbruik. Een groep anonieme (ex-)medewerkers van het regiokantoor in de Filipijnse hoofdstad Manilla stuurde vorige week een brandbrief naar de raad van bestuur van de WHO. Hun regiodirecteur zou "substantieel bijdragen aan een toename van het aantal gevallen van COVID-19 in veel landen in de regio" en "verspilling van donorgelden", schrijft NRC.