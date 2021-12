Belg opgepakt die negende coronaprik wilde halen

Spanje stelt mondkapjesverplichting voor buiten in

De Spaanse regering voert opnieuw een mondkapjesplicht voor buiten in. Eerder gold ook al zo'n maatregel, maar die werd in juni van dit jaar weer opgeschort, met uitzondering van drukke plekken en op openbare binnenlocaties.



Spanje kampt met een explosieve toename van coronabesmettingen. Deze week werd het recordaantal van bijna 50.000 op een dag bereikt. De omikronvariant is al verantwoordelijk voor 80 procent van alle nieuwe gevallen in de Spaanse hoofdstad Madrid.