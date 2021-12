Basisscholen ontvangen vanaf maandag zelftests voor leerlingen

Afrikaanse landen willen even geen vaccins ontvangen

Veel Afrikaanse landen zitten in hun maag met Amerikaanse coronavaccins. De landen hebben de Verenigde Staten gevraagd geen coronavaccins meer te sturen, aangezien ze die niet konden gebruiken. Het lukt niet de doses goed toe te dienen, zegt medisch adviseur Anthony Fauci van het Witte Huis.



Het is volgens hem nog te vroeg om conclusies te trekken over de gevolgen van de omikronvariant, maar de eerste berichten uit Zuid-Afrika lijken niet heel ernstig. "Maar het is heel moeilijk om te bepalen of deze variant tot een ernstig ziekteverloop gaat leiden."



Er zijn in 20 landen inmiddels 256 besmettingen met de variant geconstateerd, maar nog niet in de VS. De Amerikaanse regering roept burgers op een eerste coronaprik of een boosterprik te halen. Bijna zeven op de tien Amerikanen boven de twaalf zijn volledig tegen COVID-19 gevaccineerd.