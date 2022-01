Illegaal feest Dalfsen beëindigd na noodbevel

Een illegaal feest in Dalfsen is ten einde gebracht, nadat burgemeester Erica van Lente een noodbevel had afgekondigd voor een deel van het Overijsselse dorp. Volgens een woordvoerder van de politie is het inmiddels afgelopen. Hij kon niet zeggen hoeveel mensen er waren. De politie is nog wel aanwezig.



Volgens de gemeente was er "een grote groep" op het Burgemeester van Bruggenplein, die onder meer vuurwerk afstak en alcohol bij zich had. Volgens De Stentor ging het om honderden jongeren en waren er optredens. "Wij verzoeken iedereen de locatie te verlaten en huiswaarts te keren", schreef de gemeente op Twitter. Het noodbevel, waardoor iedereen moet vertrekken, is zaterdag rond 21.20 uur afgekondigd en geldt tot zondag 5.00 uur.



Op sociale media zou eerder op de dag zijn opgeroepen om naar het plein te komen. Volgens de gemeente werd gevreesd voor een ernstige verstoring van de openbare orde.