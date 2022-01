Al tientallen kinderen op Waddeneilanden gevaccineerd

Fakkeloptochten in meerdere steden tegen coronamaatregelen

In meerdere steden zijn om 19.00 uur fakkeloptochten van start gegaan. De deelnemers aan de lichtjestochten protesteren hiermee tegen het coronabeleid van de regering.



In Sittard doen volgens een van de initiatiefnemers enkele honderden mensen mee aan de lichtjestocht in het centrum van de stad. De mensen dragen allerlei soorten lampjes en veel van hen hebben een kleine geluidsinstallatie bij zich waarmee ze muziek laten horen. Mensen liepen ook met teksten als "Stop de priktatuur". Volgens de politie verloopt de optocht rustig.



In Maastricht liepen woensdag 100 tot 150 mensen mee in een fakkeloptocht. Ook in andere steden in het land werden fakkeloptochten gehouden.