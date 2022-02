Ongeveer 97 procent van de Nederlandse bloeddonoren heeft antistoffen tegen het coronavirus. Dat heeft bloedbank Sanquin gemeten in de meest recente studie. De meeste van die antistoffen zijn opgewekt door vaccinatie. Mensen die zijn gevaccineerd én een keer zijn besmet met het coronavirus hadden de meeste antistoffen.In augustus had 95 procent van de donoren antistoffen tegen corona in het bloed. Die waren voor het overgrote deel verkregen door vaccinatie.Mensen boven de zestig jaar hadden minder antistoffen dan mensen beneden de veertig. Zeker bij de leeftijdsgroepen die AstraZeneca of Janssen kregen, zijn minder antistoffen gemeten in december. Jongeren van 18 tot en met 24 jaar hebben vaker een infectie meegemaakt dan de andere leeftijdsgroepen.Bloedbank Sanquin deed tot september 2021 onderzoek naar de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus en deed weer een meting van antistoffen bij donors in december.Volgens Sanquin was de vaccinatiestrategie afgelopen zomer duidelijk terug te zien in de cijfers. Van half april tot half juli - op het moment dat het vaccineren in een stroomversnelling kwam - zag de bloedbank het aantal donors met antistoffen met gemiddeld 5 procent per week stijgen.In februari en mei doet Sanquin nieuwe metingen. De bloedbank verwacht dat het aantal donors met antistoffen dan nog iets gestegen is als gevolg van de boosterprikken en door de vele besmettingen met de omikronvariant.