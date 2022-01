Aantal ziekenhuispatiënten daalt nog steeds

Het aantal coronabesmettingen onder ziekenhuispersoneel loopt op, vooral onder de verpleegkundigen en verzorgenden. De percentages variëren van 10 tot 25 procent van het geteste personeel, zo blijkt volgens De Telegraaf uit een rondgang langs acht grote ziekenhuizen."Het loopt in Amsterdam uit de klauwen, net zoals in Londen. Dit is echt een grootstedelijk probleem", zegt bestuurder Mark Kramer van het Amsterdam UMC. "We zien de weerslag van de besmettingen onder de Amsterdammers - 40 procent test positief - terug bij ons personeel. Daar test inmiddels een op de vier AMC- en VU-medewerkers positief, vaak tot hun verbazing. Een week geleden was het nog een op de twintig. De feestdagen en de besmettelijkere omikronvariant hebben samen gezorgd voor een coronaontploffing."Daarom denkt Kramer al hard na over mogelijke beleidsaanpassingen. "Als personeel niet inzetbaar is, heeft dat een ontwrichtend effect op het dienstrooster. Maar omdat veel positief getest personeel geen klachten heeft, denken we eraan om besmet maar symptoomvrij personeel toch in te zetten. Volledig beschermd uiteraard."