Aantal ziekenhuisopnames daalt gestaag verder

Meer dan 50 miljoen coronabesmettingen in de VS

De Verenigde Staten hebben zondag de bedenkelijke mijlpaal van 50 miljoen coronabesmettingen bereikt, meldt persbureau Reuters. De afgelopen twee weken nam het aantal coronabesmettingen weer toe, na een aanhoudende daling in de afgelopen twee maanden. De stijging is waarschijnlijk veroorzaakt door de besmettelijkere deltavariant van het coronavirus.



De stijging van het aantal besmettingen is het grootst in staten waar het koud is, waaronder Vermont, New Hampshire en Michigan. Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten is sinds het einde van november met 20 procent toegenomen. Het aantal doden nam de afgelopen maand met 4,6 procent toe. In totaal overleden in de VS meer dan 800.000 mensen aan COVID-19.



In bijna de helft van de Amerikaanse staten is inmiddels de omikronvariant opgedoken. Desalniettemin blijft de deltavariant dominant. In 99 procent van de coronabesmettingen gaat het om de deltavariant.