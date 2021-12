Aantal coronagerelateerde sterfgevallen in Rusland passeert 600.000

Rusland heeft de grens van 600.000 coronasterfgevallen gepasseerd, meldt persbureau Reuters op basis van eigen berekeningen. Het dodental ligt alleen hoger in de Verenigde Staten (813.000) en Brazilië (618.000).



De laatste sterfgevallen zijn het gevolg van infecties met de deltavariant van het coronavirus. Tot dusver bekend is de besmettelijkere omikronvariant in Rusland nog niet wijdverspreid. Hoewel het land zelf vijf coronavaccins heeft ontwikkeld, willen veel inwoners zich niet laten inenten. Minder dan 48 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd.