Aantal nachtclubs na 22.00 uur toch niet open vanwege dwangsom

Meerdere nachtclubs in onder andere Maastricht, Leiden, Groningen en Zwolle doen zaterdag toch niet mee aan de landelijke protestactie 'De Nacht staat op' nu gemeenten dreigen met hoge dwangsommen. Bij de actie is het de bedoeling dat de nachthoreca in meerdere steden de deuren openhoudt na de tot nu toe toegestane tijd van 22.00 uur. De initiatiefnemers hebben er genoeg van dat het kabinet niet aan het nachtleven denkt bij het openen van de samenleving.



'Nachtburgemeester' en Groningse actiecoordinator Berlijn Poolman betwijfelt of de gemeente daadwerkelijk boetes gaat opleggen, maar "de nachthoreca wil de goede relatie met de gemeente niet verstoren". De gemeente Leiden legde een aantal clubs een voorwaardelijke dwangsom op van 50.000 euro. "Dit risico is voor ons veel te groot en dit kunnen we dan ook, met pijn in ons danshart, niet nemen", reageren de clubs op sociale media. Er is wel gesproken met burgemeester Henri Lenferink, die heeft beloofd alles te doen om de nachthoreca snel weer open te krijgen.



In Zwolle hebben feestcafés en nachtclubs zich ook teruggetrokken. Dat gebeurde nadat de Veiligheidsregio IJsselland had gewaarschuwd dat er gehandhaafd zou worden en dat overtredingen ook vastgelegd zouden worden voor "bestuurlijke maatregelen achteraf", oftewel een boete. Maastricht dreigt met dwangsommen van 10.000 tot 50.000 euro als de nachthoreca opengaat. Enkele zaken hebben daarop besloten niet open te gaan.