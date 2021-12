Aantal gezette boosterprikken stijgt naar 730.000

De politiek moet een "expliciet gesprek" voeren en keuzes maken over hoe om te gaan met zorg die nu wordt uitgesteld vanwege de coronacrisis. Nu wordt de zorg immers zelf met die vraag opgezadeld. "En dat is niets minder dan het ontduiken van moreel-politieke verantwoordelijkheid in tijden van crisis",onder anderen voorzitter David Baden van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen in een opiniestuk in NRC.Code zwart is volgens Baden weliswaar afgewend, maar ook in fase 2D - waarin de zorg nu verkeert - wordt het zorgpersoneel geconfronteerd met "gruwelijke morele vraagstukken". Zo wordt alle planbare zorg momenteel uitgesteld om coronapatiënten in de ziekenhuizen te kunnen behandelen. Maar daarover zijn geen duidelijke afspraken gemaakt, zoals die wel zijn vastgelegd voor code zwart.