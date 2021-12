Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen zakt onder de 2.000

De omikronvariant heeft mogelijk een voordeel ten opzichte van zijn voorganger de deltavariant, zegt RIVM-modelleur Jacco Wallinga vandaag in een interview met de NOS . Er zijn volgens hem namelijk aanwijzingen dat mensen met de omikronvariant al na twee of drie dagen besmettelijk zijn in plaats van na vier of vijf dagen met de deltavariant."Het wordt zelden genoemd, maar als dat zo zou zijn, dan zou dat goed nieuws zijn", zegt Wallinga. "Het virus zou zich in dat geval niet sneller verspreiden doordat het besmettelijker is (de R-waarde is dus niet hoger), maar doordat mensen het eerder doorgeven."Het gevolg is dat de omikronvariant wel voor een snellere stijging zorgt in het aantal besmettingen, maar dat onder de streep de piek niet hoger is dan bij de deltavariant. "Bij de omikronvariant kunnen drie mensen in zes dagen besmet raken, terwijl bij de deltavariant het minstens twaalf dagen duurt. Bij omikron gaan de besmettingen dus mogelijk sneller, maar het aantal besmette mensen is gelijk."Volgens Wallinga gebeurde dat mogelijk in de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng. "Het aantal besmettingen liep er in korte tijd snel op, maar de piek was niet hoger dan bij delta, en de epidemie doofde er sneller uit."