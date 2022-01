Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt iets toe

Kiribati sinds zaterdag voor het eerst in lockdown

Het afgelegen Kiribati, een eilandrepubliek in Oceanië, is op slot gegaan nadat passagiers op de eerste internationale vlucht in tien maanden positief waren getest op het coronavirus. Mensen mogen hun huis niet verlaten, alleen voor essentiële diensten.



Zo'n 36 mensen van de in totaal 54 reizigers op de vlucht vanuit Fiji zijn positief getest. Tot vorige week had Kiribati slechts twee besmettingen geregistreerd. Alle passagiers op de vlucht zijn gevaccineerd tegen COVID-19. Drie leden van het beveiligingsteam van de quarantainefaciliteit zijn sindsdien ook positief getest. Een andere persoon die niet in de faciliteit werkt, heeft het virus ook opgelopen, aldus een woordvoerder van de regering. "De enige manier waarop we dit virus kunnen bestrijden, is door volledige vaccinatie."



Kiribati is een van de geïsoleerdste landen ter wereld. Het ligt zo'n 4.800 kilometer van Australië vandaan.