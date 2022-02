Aantal coronabesmettingen Tonga loopt op na vulkaanuitbarsting

GGD-koepel zet tolken in voor plannen prikafspraken in meerdere talen

Koepelorganisatie GGD GHOR zet vanaf vandaag tolken in bij de landelijke telefoonlijn voor prikafspraken. De tolken fungeren als tussenpersoon tijdens een gesprek tussen een beller en een medewerker van het callcenter.



Door de inzet van de tolken kan er vanaf nu ook in het Pools, Turks, Spaans, Portugees en Arabisch een afspraak gemaakt worden. De GGD-koepel bekijkt of er nog meer talen aan de lijst toegevoegd kunnen worden. Eerder kon er telefonisch alleen in het Nederlands of Engels een afspraak gemaakt worden. Het maken van een testafspraak kon al wel in meerdere talen.



GGD GHOR hoopt zo dat taalvaardigheid geen drempel vormt voor het maken van een afspraak voor een vaccinatie. Het nummer van de afspraaklijn is voor anderstalige bellers hetzelfde. Wie in een andere taal dan Nederlands of Engels een afspraak wil maken, moet na het openingsbandje op 3 drukken.