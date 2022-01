Aantal besmettingen Curaçao verdriedubbeld in twee weken

Boris Johnson door topambtenaar ondervraagd over 'partygate'

De Britse premier Boris Johnson is door topambtenaar Sue Gray ondervraagd over de onthullingen over illegale borrels door zijn medewerkers tijdens de coronalockdowns, meldt de Britse krant The Telegraph. Gray is aangesteld om onderzoek te doen naar de mogelijke overtredingen van de coronaregels door Johnson en zijn entourage.



Volgens The Telegraph heeft Johnson de topambtenaar geïnformeerd over de mate waarin hij op de hoogte was van de feestjes en borrels. Mogelijk zal Gray komende week over haar bevindingen rapporteren.



Johnson ligt onder vuur door de verhalen over illegale borrels, veelal in de ambtswoning op Downing Street 10. Zo zouden er op de avond voor de uitvaart van de Britse prins Philip twee feesten zijn geweest. Ook was er tijdens de lockdowns een wekelijkse borrel voor personeel dat in de ambtswoning van de premier werkte. Johnson zou zelf regelmatig getuige zijn geweest van de borrels en zou zijn staf hebben aangemoedigd "stoom af te blazen".



Het kantoor van Johnson heeft vrijdag excuses aangeboden bij koningin Elizabeth, de echtgenote van prins Philip. Eerder in de week legde Johnson al verantwoording af in het parlement. Desondanks eist de oppositie zijn vertrek en ook steeds meer partijgenoten uiten openlijk kritiek op de premier.