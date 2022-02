112.278 positieve coronatests, grootste aantal ooit

Tussen zondag- en maandagochtend zijn 112.278 positieve coronatests geregistreerd. Dat is met afstand het grootste aantal ooit. Afgelopen vrijdag en zondag waren er ongeveer 75.000 nieuwe gevallen bij gekomen.



Het cijfer kan wel een vertekend beeld geven. Het RIVM kampt al een paar weken met een grote achterstand, maar die is in de afgelopen dag ingelopen. Het instituut moet over de afgelopen veertien dagen nog 105.000 positieve tests registreren. Op zondag stond de teller op 131.000 nog niet geregistreerde besmettingen. Naast de achterstand was er zaterdag nog een technische storing, waardoor er toen minder dan 40.000 gevallen werden genoteerd.



In Rotterdam zijn in de afgelopen dag 6.589 positieve tests geregistreerd, in Amsterdam 5.768 en in Den Haag 5.687. Daarna volgen Eindhoven (3.372) en Utrecht (2.535). Ook in Groningen, Almere, Helmond, Zoetermeer, Haarlem, Haarlemmermeer, Westland, Amersfoort, Tilburg en Nijmegen waren er meer dan 1.000 nieuwe coronagevallen. Alleen op Schiermonnikoog testte niemand positief.



In de afgelopen zeven dagen zijn 478.396 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 68.342 per dag. Dat is het hoogste niveau ooit, maar het werkelijke aantal is dus nog groter door de achterstand.