32 nieuwe coronabesmettingen bij Olympische Winterspelen

WHO waarschuwt: veel landen moeten omikronpiek nog krijgen

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat veel landen hun omikronpiek nog niet hebben bereikt. De organisatie adviseert daarom om de coronarestricties niet te snel te versoepelen.



“We adviseren voorzichtigheid omdat in veel landen het aantal besmettingen nog zal toenemen”, aldus Maria Van Kerkhoven van de WHO. “Veel landen hebben bovendien nog een te lage vaccinatiegraad en daardoor veel kwetsbare burgers. We moeten niet uit het oog verliezen hoe dynamisch het virus is.”



De WHO reageert hiermee onder meer op de versoepelingen die recent in het Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Oostenrijk zijn aangekondigd.