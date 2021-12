20.000 ouderen vervroegen prikafspraak na sms GGD

Kabinet ziet 'lichtpuntjes' in data over omikronvariant

Het demissionaire kabinet ziet "lichtpuntjes" in de data die de afgelopen dagen beschikbaar zijn gekomen over de omikronvariant van het coronavirus. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) waakt nog voor al te veel optimisme: "Het virus heeft ons zelden positief verrast."



Uit Brits onderzoek blijkt nu dat de omikronvariant zich weliswaar een stuk sneller verspreidt dan de deltavariant, maar waarschijnlijk ook minder ziekmakend is. "Maar pas op, we weten onvoldoende om te zeggen dat het mee zal vallen", waarschuwt De Jonge.



Het Outbreak Management Team (OMT) schreef vlak voor Kerst in een advies ook al dat meer onderzoeksgegevens nodig zijn om harde conclusies te kunnen trekken. De deskundigen denken daar volgende week over te kunnen beschikken. Dan volgt ook een nieuw advies. Volgens De Jonge zal daarin vooral het onderwijs centraal staan. Het kabinet wil het liefst dat de scholen na de kerstvakantie weer gewoon opengaan en neemt daar maandag een besluit over.