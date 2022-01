100 miljoen coronabesmettingen in Europa

Kinderen vanaf zes jaar met mondkapje op in Frans openbaar vervoer

In Frankrijk moeten kinderen van zes jaar en ouder vanaf maandag een mondkapje dragen in het openbaar vervoer. De verplichting, die al gold voor kinderen vanaf elf jaar, geldt ook op stations en luchthavens.



Ook is het voortaan verboden om tijdens binnenlandse reizen eten en drinken te serveren of nuttigen. Vervoersbedrijven zijn verantwoordelijk voor de naleving van de maatregelen. De nieuwe maatregelen gelden in elk geval tot 23 januari.



De nieuwe maatregelen moeten helpen om de vijfde golf van corona-infecties te vertragen en te voorkomen dat een lockdown nodig is. Zaterdag was de vierde dag op rij dat er meer dan 200.000 nieuwe besmettingen werden vastgesteld in Frankrijk. Vrijdag werden er 232.200 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dit is het grootste aantal sinds het begin van de pandemie. Zaterdag ging het totale aantal besmettingen in Frankrijk bovendien over de tien miljoen heen. In slechts vijf andere landen zijn meer mensen positief getest.