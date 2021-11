Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft vrijdag de zogenoemde fase 2D in de zorg bekrachtigd. Dat betekent dat ziekenhuizen binnenkort geen chemotherapie, niertransplantaties en andere kritieke planbare zorg meer verlenen. Het gaat om operaties en behandelingen die binnen zes weken zouden moeten worden uitgevoerd.

Als gevolg van de bekrachtiging kunnen ook Defensie en het Rode Kruis worden ingezet.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) vroeg De Jonge woensdag om over te gaan tot fase 2D. De Jonge liet toen weten dat toezichthouders nog aan het onderzoeken waren of andere vormen van zorg al genoeg zijn afgeschaald om tot die fase over te gaan.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meldde vrijdag dat een op de drie operatiekamers in ziekenhuizen niet meer in gebruik zijn. Tevens vertelden 18 van de 73 ziekenhuizen die gegevens overhandigden, dat zij de kritiek planbare zorg niet - of niet altijd - binnen zes weken konden leveren.

Die zorg moet in die periode plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. Daarom beoordelen medisch specialisten per situatie of het verantwoord is om een behandeling uit te stellen.

Liefst 55 ziekenhuizen gaven aan dat zij niet alle 'normale' planbare zorg meer konden leveren. Dat komt neer op vier op de vijf ziekenhuizen.

Fase 2D was van januari tot mei ook van kracht in Nederland. "We wilden daar zo lang mogelijk uit blijven, maar het is onvermijdelijk dat die fase gaat intreden. Het betekent wel dat hele goede afspraken nodig zijn over het afschalen van andere zorg. Het kan niet dat er in de ene regio nog heupoperaties worden uitgevoerd, terwijl elders chemokuren eruit gaan", aldus De Jonge.