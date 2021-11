Nederland weigert de komende tijd vluchten uit het zuidelijke gedeelte van Afrika vanwege de nieuwe virusvariant die daar rondgaat. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdag bekendgemaakt.

Het verbod gaat vrijdag om 12.00 uur in voor reizigers uit Zuid-Afrika, Namibië, Botswana, Zimbabwe, Lesotho en Eswatini, meldt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan NU.nl.

Voor twee vluchten uit het gebied geldt dat het vliegverbod tijdens het vliegen ingaat, meldt de woordvoerder.

De genoemde landen worden toegevoegd aan de lijst met landen met een zeer hoog risico. De passagiers in de toestellen die nog onderweg zijn, worden op Schiphol getest en moeten daarna in quarantaine.

Nieuwe variant is een reden tot zorg

Volgens De Jonge is de nieuwe variant een reden tot zorg, maar is er ook nog veel onduidelijk. "Dit is een maatregel uit voorzorg, om daarmee de introductie van een nieuwe variant die mogelijkerwijs besmettelijker is te willen afvangen", aldus de minister.

Hij benadrukt dat Europese lidstaten samen optrekken. "Dat geeft de maximale garantie dat je op z'n minst de binnenkomst ervan vertraagt."

Naast Nederland hebben onder meer Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk en Italië reisbeperkingen ingesteld. Ook het Verenigd Koninkrijk legde het vliegverkeer uit de regio aan banden. De Europese Commissie wil dat er onmiddellijk gestopt wordt met het vliegverkeer van en naar zuidelijk Afrika.

Nederlanders die in Zuid-Afrika zitten, hebben het recht om terug te komen. "Maar voor hen geldt dus de dubbele testverplichting en de quarantaineplicht."

41 De Jonge: 'Nog veel onzekerheid over coronamutatie zuidelijk Afrika'

WHO overlegt vrijdag over nieuwe mutatie

De Zuid-Afrikaanse autoriteiten uitten donderdag al hun zorgen over de nieuwe variant, die nu bekendstaat als B.1.1.529.

De variant komt voor zover bekend nog niet overal op de wereld voor. Donderdag waren bijna honderd besmettingen met de nieuwe versie van het virus vastgesteld in Zuid-Afrika. Ook is de variant vastgesteld bij vier volledig gevaccineerden in Botswana en bij een paar reizigers die vanuit het zuiden van Afrika zijn aangekomen in Hongkong en Israël.

Gezondheidsorganisatie WHO overlegt vrijdagmiddag over de mogelijke gevaren van de nieuwe variant. Experts komen in het Zwitserse Genève samen om te bekijken of die moet worden aangemerkt als een zorgelijke variant.

Volgens onderzoekers die al monsters van de variant hebben onderzocht, wijkt die op veel punten af van de al bekende varianten. B.1.1.529 is mogelijk nog besmettelijker dan de deltavariant, zeggen wetenschappers. De WHO benadrukt dat er sowieso meer onderzoek moet worden gedaan om duidelijkheid over het virus te krijgen.

De WHO wilde niet ingaan op de aangekondigde reisbeperkingen.