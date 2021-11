Het Verenigd Koninkrijk plaatst Zuid-Afrika en vijf andere Afrikaanse landen op de 'rode lijst' uit vrees voor een nieuwe coronavirusvariant die is opgedoken in Zuid-Afrika. Alle vluchten vanuit die landen naar het VK zijn tijdelijk geschrapt.

Naast Zuid-Afrika zijn ook Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibië en Zimbabwe op de rode lijst gezet. Vluchten uit die landen worden met ingang van vrijdag 12.00 uur Engelse tijd geweerd. Britse reizigers die terugkeren uit een van die landen moeten verplicht in quarantaine.

Volgens de Britse minister Sajid Javid van Volksgezondheid is de nieuwe variant besmettelijker dan de deltavariant van het virus, die momenteel dominant is in het VK en de rest van Europa. Mogelijk werken ook de coronavaccins minder goed tegen de nieuwe opgedoken variant, zei hij donderdagavond.

Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft de variant als "zorgelijk" betitelt. Deskundigen van de WHO zijn al bijeengeroepen om de beschikbare data over de variant, die nog B.1.1.529 heet, te bespreken.

D66 zei donderdagavond dat Nederland klaar moet staan om de variant zo lang mogelijk buiten de deur te houden. De partij pleitte voor een dubbele coronatestplicht voor reizigers uit Zuid-Afrika. Verder wil D66 van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weten of er snel extra vaccins gedoneerd kunnen worden aan Zuid-Afrika.

'Mutatie baart serieus zorgen'

De Zuid-Afrikaanse autoriteiten uitten donderdag hun zorgen over de nieuwe variant. "Het gaat om een mutatie die serieus zorgen baart", zei minister van Volksgezondheid Joe Phaahla op een persconferentie. Uit eerste onderzoeken blijkt dat de variant genetisch flink verschilt van eerdere varianten, wat implicaties kan hebben voor de effectiviteit van antistoffen die mensen hebben.

Microbioloog Anne van Gottberg, hoofd luchtweginfecties bij het nationale instituut voor besmettelijke ziektes (NICD) in Zuid-Afrika, zei dat virologen al bijna honderd personen met de afwijkende variant hebben gedetecteerd. Het veranderde virus, waarvan het spike-eiwit om de cel binnen te komen op 32 plaatsen afwijkt, is ook al opgedoken in Botswana.

"De gegevens zijn nog beperkt, maar onze experts maken overuren om de nieuwe variant te begrijpen en te bepalen wat de mogelijke implicaties kunnen zijn", zei NICD-directeur Adrian Puren. "De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en de mensen kunnen er zeker van zijn dat we hen op de hoogte houden."