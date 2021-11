Terwijl vrijdag bleek dat de Mobiele Eenheid (ME) te hulp moest schieten tijdens de rellen in Rotterdam, kwamen er ook twee bommeldingen binnen. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zegt donderdag in de gemeenteraadscommissie dat deze waren bedoeld om de politie af te leiden.

"We hebben het genegeerd", aldus Aboutaleb. Volgens hem zeggen de bommeldingen iets "over het georganiseerde karakter van die avond".

De lokale partijen vragen zich af hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren. Vijf mensen raakten gewond door kogels. De Rijksrecherche onderzoekt of de verwondingen zijn veroorzaakt door politiekogels.

De ongeregeldheden braken uit op de Coolsingel, waar een protest tegen de coronamaatregelen zou plaatsvinden.

Aboutaleb wees erop dat er veel onaangekondigde demonstraties zijn in de stad en dat die meestal zonder enige wanklank verlopen. Vrijdag werd volgens hem duidelijk dat het anders zou gaan toen agenten mensen aanspraken en werden aangevallen, en hulp van de Mobiele Eenheid nodig was.

Hij benadrukte dat er in de aanloop naar de rellen vrijdagavond geen enkel signaal was dat wees op "georkestreerd geweld". "Anders hadden we hier met meer troepen gestaan. We hebben het niet op de juiste wijze ingeschat."