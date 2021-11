Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het demissionaire kabinet om de horeca en alle niet-essentiële sectoren om 17.00 uur te laten sluiten. De nieuwe sluitingstijd zou onder meer moeten gelden voor cafés, restaurants, theaters en bioscopen. Dat melden de NOS en De Telegraaf donderdag op basis van ingewijden.

Ook kappers en zogeheten doorstroomlocaties als dierentuinen en musea moeten om 17.00 uur dicht, als het aan het OMT ligt.

Op dit moment hoeven bioscopen, theaters en musea niet eerder te sluiten dan gewoonlijk. Wel is bij voorstellingen sinds 13 november een vaste zitplaats verplicht en geldt er een maximum van 1.250 personen per zaal. Om naar binnen te mogen, is voor deze locaties een coronatoegangsbewijs nodig.

De horeca moet sinds twee weken om 20.00 uur sluiten. Hetzelfde geldt voor essentiële winkels, zoals supermarkten, drogisterijen, dierenwinkels, wasserijen en stomerijen, groothandels en audiciens en opticiens. Als het aan het OMT ligt, mogen deze sectoren 'gewoon' tot 20.00 uur openblijven.

Voor niet-essentiële winkels zoals kledingzaken, woonwinkels, elektronicawinkels, bouwmarkten, keukenwinkels, tuincentra, juweliers en boekhandels geldt sinds 13 november een uiterste sluitingstijd van 18.00 uur. Die zaken zouden straks een uur eerder dicht moeten als het kabinet de adviezen van het OMT overneemt.

OMT adviseert onderwijs open te houden

Eerder vandaag werd al bekend dat het OMT adviseert om het onderwijs open te houden.

Het kabinet had gehoopt dat de strengere maatregelen van 13 november zouden leiden tot een daling van het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames. Maar vooralsnog lijken deze maatregelen maar een beperkt effect te hebben.

Het kabinet had het OMT daarom om een vervroegd advies gevraagd. Ook heeft het de persconferentie van 3 december vervroegd naar vrijdag 19.00 uur. Het is nog niet bekend of het kabinet de OMT-adviezen overneemt.