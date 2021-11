Nergens in het westen van Europa worden zo veel coronabesmettingen vastgesteld als in Limburg. In de provincie zijn in de afgelopen twee weken 22.482 inwoners positief getest. Dat komt neer op 2.012 gevallen per 100.000 inwoners, oftewel 1 op de 50 Limburgers.

Ook voor Nederland is dat een record. Sinds het begin van de epidemie had een provincie nog nooit zo veel positieve tests.

Limburg en de elf andere provincies blijven, zoals verwacht, op het hoogste waarschuwingsniveau staan. Ze kleuren net als vorige week donkerrood op de Europese coronakaart.

Die wordt elke donderdag gemaakt door de Europese gezondheidsdienst ECDC. Op de kaart staan in totaal 212 regio's. Limburg en zestien andere regio's hebben meer dan 2.000 besmettingen per 100.000 mensen.

De meeste besmettingen worden vastgesteld in het midden van Europa. In de Oostenrijkse deelstaat Salzburg zijn van 8 tot en met 21 november 3.237 per 100.000 inwoners positief getest. Daarna volgt Opper-Oostenrijk. Naast Oostenrijk worden ook in Slowakije, Tsjechië, Slovenië en Kroatië veel positieve tests geregistreerd.

Ook in andere Europese gebieden stijgt het aantal bevestigde besmettingen. Sardinië stond vorige week als laatste regio van heel Europa op groen, het laagste waarschuwingsniveau, maar gaat nu naar oranje.