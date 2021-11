De Gezondheidsraad adviseert om in de boostercampagne de 18- tot 60-jarigen op volgorde van oud naar jong te laten inenten. Daarbij maakt het niet uit met welk vaccin de persoon eerder is ingeënt. Een boostershot mag bij zestigminners op zijn vroegst een half jaar na de tweede - of in het geval van Janssen enige - prik worden gezet, schrijven de experts in een nieuw advies aan het demissionaire kabinet.

Volgens de raad moeten zestigminners pas na zestigplussers, bewoners van zorginstellingen en zorgpersoneel aan de beurt komen voor een boostershot. Dat prikproces is medio november versneld van start gegaan.

"Nu het aantal besmettingen groot is, neemt ook het risico dat gevaccineerden onder de zestig jaar ernstig ziek worden toe", aldus de raad. "Een boostervaccinatie kan de bescherming van deze groep verbeteren en dus gezondheidswinst opleveren."

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vroeg in een spoedadvies of Janssen-gevaccineerden ook (versneld) een boostershot moesten ontvangen. De raad geeft meerdere redenen waarom dat niet hoeft.

"Sinds de toelating van vaccins was al duidelijk dat AstraZeneca- en Janssen-vaccins een iets lagere bescherming tegen infecties bieden dan Pfizer en Moderna. Er zijn tekenen dat de bescherming terugloopt en de komende tijd blijft teruglopen, maar de bescherming die alle vaccins bieden tegen ziekenhuisopnames is nog steeds hoog en die verschillen zijn niet groot", aldus de raad.

Als nog meer groepen prioriteit krijgen, kan dat leiden tot vertraging in het prikproces, vermoedt de raad. De voordelen van een snelle prikcampagne zijn groter dan de iets lagere bescherming van Janssen- en AstraZeneca-gevaccineerden, concluderen de experts.

Ten slotte adviseert de Gezondheidsraad om alleen de boostervaccins van Pfizer en Moderna in te zetten. Dat zijn tevens de enige boostershots die het kabinet al aanbood aan Nederlanders.

Frankrijk biedt alle volwassenen boosterprik aan

De Franse minister van Gezondheid Olivier Véran maakte donderdagmiddag op een persconferentie bekend dat Frankrijk alle volwassenen een boostervaccinatie gaat aanbieden.

Gezondheidsautoriteit HAS, de Franse tegenhanger van het RIVM, zei eerder al een booster voor iedereen boven de achttien jaar te steunen. Die prik zou vijf maanden na de tweede inenting gegeven kunnen worden.

De Franse regering, die ook aankondigde dat mondkapjes en een coronatoegangsbewijs op meer plekken nodig zullen zijn, hoopt de huidige besmettingsgolf te breken. Ook in Frankrijk loopt het aantal nieuwe coronabesmettingen de laatste tijd in hoog tempo op.