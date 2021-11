Het OMT heeft het kabinet geadviseerd het hele onderwijs open te houden, melden de NOS en het AD donderdag op basis van bronnen. Het kabinet heeft het deskundigenteam vanwege het oplopende aantal besmettingen eerder om advies gevraagd.

Het OMT vindt dat er ondanks het grote aantal besmettingen op scholen alles aan gedaan moet worden om een sluiting te voorkomen.

Het OMT-advies geldt voor basisscholen, middelbare scholen, hogescholen en universiteiten. Het kabinet zou eerst moeten bekijken wat buiten het onderwijs gedaan kan worden om het aantal nieuwe besmettingen terug te dringen.

Het is niet duidelijk of het kabinet het advies overneemt. Daar overleggen de bewindspersonen later op de dag over. Vrijdag geven demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weer een persconferentie.

Sluiting voor onderwijsinstanties niet onbespreekbaar

Voor de onderwijsinstanties zelf is een sluiting niet onbespreekbaar, maar moet de maatregel alleen worden ingezet "als het niet anders kan". Dat laten ze weten aan NU.nl.

Volgens woordvoerder Harm van Gerven van de PO-Raad moet het onderwijs meedenken met het kabinet. "We moeten niet het onmogelijke vragen. Als het niet kan, moeten de scholen sluiten."

Daarbij plaatst hij wel direct de kanttekening dat een algehele scholensluiting voorkomen kan worden als bijvoorbeeld alleen scholen met (veel) besmettingen worden gesloten.

Daar gaat ook de voorkeur van de VO-raad voor uit, valt woordvoerder Stan Termeer hem bij. "Het onderwijs moet zo lang als mogelijk op reguliere wijze gegeven worden", aldus Termeer.

"Maar wij hebben geen verstand van het bestrijden van de pandemie. Daar zijn andere mensen voor. Als het kabinet de afweging maakt dat het niet verstandig is, dan kan het niet."

Huidige maatregelen lijken slechts beperkt te werken

Het kabinet hoopte dat de "harde klap" (de vervroegde sluiting van horeca en winkels) deze week zou leiden tot een daling van het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames. Maar vooralsnog lijken deze maatregelen maar een beperkt effect te hebben. Daarom heeft het kabinet de persconferentie van 3 december vervroegd naar vrijdag.

Volgens minister De Jonge moet de situatie nog deze week flink veranderen om te voorkomen dat de druk op de zorg te groot wordt. Als dat er niet in zit, moet volgens hem een ommekeer geforceerd worden.

Het is nog niet duidelijk welke maatregelen nodig zijn om het tij op korte termijn te keren. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), riep dinsdagavond op tot een harde lockdown.