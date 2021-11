De Europese Unie (EU) raadt lidstaten donderdag aan een vaccinatiebewijs niet langer dan negen maanden te laten gelden voor reizen. In dat geval hebben reizigers negen maanden na hun laatste prik waarschijnlijk een boosterprik nodig om weer te mogen reizen.

Lidstaten mogen zelf weten of ze het advies opvolgen, maar de Europese Commissie (EC) streeft ernaar om de regels zo veel mogelijk gelijk te trekken. De aanbeveling heeft betrekking op alle reizigers die naar een EU-lidstaat reizen, dus ook EU-burgers.

De Europese Commissie vraagt de lidstaten om hun grenzen open te houden voor iedereen die met een door het EMA goedgekeurd vaccin is ingeënt. Vanaf 10 januari zouden alle grenzen ook weer open moeten kunnen voor mensen die een door de WHO goedgekeurd vaccin hebben gehad, ook als dat vaccin in het betreffende land niet gebruikt wordt.

Voor mensen onder de achttien wordt een uitzondering gemaakt. Kinderen tussen de zes en zeventien jaar zouden aan een negatieve PCR-test genoeg hebben om te mogen reizen, ook als ze niet gevaccineerd zijn. Voor jongere kinderen zouden helemaal geen maatregelen nodig zijn.

EU-landen moeten volgens de Commissie "onmiddellijk al het nodige doen" om mensen met een vaccinatiebewijs van bijna negen maanden oud een boosterprik aan te bieden.