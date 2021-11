Gevaccineerden die toch besmet raken met het coronavirus, komen die infectie in de meeste gevallen goed door. Als zij wél in het ziekenhuis opgenomen moeten worden, komt dat bijna altijd doordat zij andere medische problemen hebben. Dat zegt Leon van den Toorn, voorzitter van de Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), donderdag in het AD.

Volgens de longarts hebben opgenomen gevaccineerden vrijwel altijd al last van bijvoorbeeld een afweerstoornis of ernstig overgewicht. Daarnaast bestaat de groep opgenomen gevaccineerden in zijn ziekenhuis veelal uit ouderen met hartfalen of problemen aan hun longen, vertelt hij.

Die laatste statistiek wordt ook ondersteund door cijfers van het RIVM: opgenomen gevaccineerden zijn gemiddeld 77 jaar oud. Ongevaccineerde mensen in het ziekenhuis zijn gemiddeld bijna twintig jaar jonger (59).

De vaccinatiegraad in Nederland en het aandeel opgenomen gevaccineerde en ongevaccineerde patiënten. De vaccinatiegraad in Nederland en het aandeel opgenomen gevaccineerde en ongevaccineerde patiënten. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

Van den Toorn wil met zijn verhaal "het wijdverspreide misverstand" ontkrachten dat gevaccineerden en ongevaccineerden een even groot risico lopen om met COVID-19 in het ziekenhuis te belanden.

Uit cijfers van het RIVM blijkt hetzelfde. De kans dat een niet-geprikte Nederlander wordt opgenomen, is zeventien keer groter dan dat iemand die wél volledig is ingeënt wordt opgenomen. Dat cijfer is bijna twee keer zo hoog als gekeken wordt naar ic-opnames.

'Veel ongevaccineerden krijgen na ziekenhuisopname spijt'

Van den Toorn: "Bij iedere ongevaccineerde denken we: diegene had zijn ziekenhuisopname kunnen voorkomen. Dat vind ik heel frustrerend. Dan moet je ook niet gek opkijken als de regering daar maatregelen voor bedenkt." Door je niet te laten vaccineren, kun je de ziekenhuiszorg in de problemen brengen, zegt hij.

Volgens de longarts hebben veel ongevaccineerden er na hun opname spijt van dat ze zich niet lieten vaccineren. "Ik kan het nut van vaccins niet genoeg benadrukken. Als er niet gevaccineerd zou zijn, zou het volkomen uit de hand lopen."

Ook die uitspraak wordt bevestigd door data van het RIVM. Zo hebben vaccins in de afgelopen vier maanden 94 procent van alle mogelijke ziekenhuisopnames en 96 procent van alle mogelijke ic-opnames voorkomen.

Desondanks is de druk in de zorg hoog opgelopen en heeft het demissionaire kabinet de geplande persconferentie op 3 december met een week vervroegd. Aanstaande vrijdag worden zeer waarschijnlijk nieuwe maatregelen getroffen. Volgens landelijke media liggen "alle opties" op tafel, maar wordt vrijdag pas een knoop doorgehakt.