Tijdens de coronapandemie is wereldwijd meer huiselijk geweld gemeld, concludeert Oxfam Novib op basis van een onderzoek dat donderdag verschijnt. De hulporganisatie vindt dat overheden te weinig doen om geweld tegen te gaan en is vooral bezorgd over de veiligheid van vrouwen, meisjes en lhbtiq+'en.

De organisatie deed onderzoek naar het aantal meldingen over geweld - inclusief huiselijk geweld - tegen vrouwen, meisjes en lhbtiq+'en in tien landen.

In Maleisië verslechterde de situatie het snelst. Daar werd tijdens de eerste maanden van de coronapandemie meer dan twee keer zo vaak melding gemaakt van geweld (een stijging van 111 procent). Ook in Colombia (79 procent meer meldingen), Italië (73 procent meer meldingen) en Zuid-Afrika (69 procent meer meldingen) werd fors meer geweld gesignaleerd.

In de overige landen Argentinië, Tunesië, China, Somalië, het Verenigd Koninkrijk en Cyprus steeg het aantal meldingen met 25 tot 50 procent.

Uit het rapport blijkt volgens Oxfam Novib dat verschillende landen ondanks beloftes geen serieuze maatregelen hebben genomen om dit geweld aan te pakken. Van de 26,7 biljoen dollar (zo'n 23,8 biljoen euro) die regeringen en donoren vorig jaar in de bestrijding van de pandemie hebben gestoken, is volgens de organisatie "slechts 0,0002 procent besteed aan de bestrijding van huiselijk geweld".

"We zien dat de pandemie bestaande ongelijkheden vergroot en dat juist vrouwen, meisjes en ook lhbtiq+'en altijd het hardst getroffen worden. Dit geweld leidt tot emotionele nood en toenemende armoede", aldus Katinka Moonen, die zich namens het Nederlandse Oxfam Novib ontfermt over de problematiek. "De pandemie maakt duidelijk dat regeringen over de hele wereld deze mensen moeten beschermen tegen geweld, maar daar niet in slagen."

De organisatie roept overheden op meer te doen, zoals investeren in vrouwenrechtenorganisaties en feministische bewegingen.