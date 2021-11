In Duitsland zijn sinds het begin van de coronapandemie meer dan 100.000 mensen met COVID-19 overleden. Het aantal passeerde donderdag de treurige mijlpaal door 351 nieuwe sterfgevallen. Ook werden binnen 24 uur 75.961 positieve tests geregistreerd. Dat is het grootste aantal in Duitsland sinds de start van de pandemie.

Dat blijkt uit cijfers van het Robert Koch-Insti­tut, de Duitse evenknie van het Nederlandse RIVM. Woensdag meldden de oosterburen nog 66.884 besmettingen. Dat was eveneens een dagrecord.

Autoriteiten vrezen dat ziekenhuizen de toestroom van coronapatiënten spoedig niet meer aankunnen. In de afgelopen week werden gemiddeld 5,6 ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners gemeld. Dat komt neer op zo'n 5.000 opnames per dag.

Tegelijkertijd helpt Duitsland ook enkele Nederlandse patiënten: in de grensstaat Noordrijn-Westfalen zijn tot dusver twintig ic-bedden vrijgemaakt, die overigens nog niet allemaal zijn bezet.

Duitsland nam al meerdere maatregelen om de corona-uitbraak in te dammen. Op veel plekken is het zogeheten 2G-beleid actief. Dat wil zeggen dat alleen gevaccineerden en genezen personen nog toegang krijgen tot bijvoorbeeld restaurants.

Als de coronacijfers nog verder de verkeerde kant opgaan, dan moeten mensen die een prik hebben gehad of hersteld zijn van het coronavirus ook een negatieve test tonen. Ook is besloten dat zorgmedewerkers zich verplicht moeten laten vaccineren.

Vertrekkend bondskanselier Angela Merkel noemt de coronasituatie "zeer dramatisch". Volgens haar overtreft de situatie "alles wat we eerder hebben gezien". Merkel is voorstander van strengere maatregelen en wil dat deelstaten deze week nog actie ondernemen.