Restaurants, bioscopen, theaters en stadions in Italië zijn vanaf 6 december niet langer toegankelijk voor mensen die geen coronavaccin hebben gehad en niet hersteld zijn van COVID-19. De regering van premier Mario Draghi verklaarde ook dat vaccinatie vanaf 15 december verplicht wordt voor leraren, agenten en militairen. Voor zorgpersoneel geldt al een vaccinatieplicht.

Een "supergroene" coronapas moet het bewijs leveren van vaccinatie of herstel. Wie die pas niet kan tonen, mag niet deelnemen aan culturele en sportactiviteiten. In bedrijven geldt geen verplichting, maar is een negatieve testuitslag vereist. De pas zou volgens bronnen ook verplicht worden in het openbaar vervoer. De maatregelen gelden vooralsnog tot 15 januari.

Andere Europese landen zoals Oostenrijk gingen Italië voor in het beperken van de mogelijkheden voor ongevaccineerden. "We zien vandaag een zeer ernstige situatie in buurlanden en we zien ook een situatie in Italië die geleidelijk maar constant verslechtert", zei Draghi na kabinetsberaad.

Hij verdedigde de maatregelen met de waarschuwing dat een nieuwe lockdown het herstel na de economische recessie van vorig jaar teniet kan doen. "Ik hoop dat we een goede Kerst zullen hebben. Dat zal zeker het geval zijn voor gevaccineerden."

De regering besloot verder dat boosterprikken beschikbaar worden voor iedereen boven de achttien jaar. Nu kunnen alleen mensen boven de veertig die extra vaccins halen. De vaccinatiegraad in Italië is relatief hoog.