Wat moet je doen als je positief bent getest, en dus corona hebt? Daar zijn regels voor, die moeten voorkomen dat je anderen besmet. Soms veranderen deze regels. Dit is de laatste stand van zaken.

In isolatie

Als je corona hebt, moet je meteen in isolatie. Dat betekent dat je thuisblijft, ook als je geen klachten hebt. Want coronaklachten kun je ook later nog krijgen, en in de dagen daarvóór ben je juist erg besmettelijk.

De regels bij isolatie:

Er mag niemand op bezoek komen, behalve voor medische dingen. Een huisarts mag dus wel langskomen.





Alleen je huisgenoten mogen samen met jou in een huis zijn.





Je blijft (en slaapt) in een eigen kamer, waar je huisgenoten niet komen.





Je zet drie keer per dag het raam een kwartier open, voor frisse lucht.





Je mag wel in je tuin of op je balkon zitten.

Woon je met huisgenoten? Let dan extra op deze hygiëneregels:

Hoest, nies en snuit je neus in een papieren zakdoek. Heb je die niet, doe het dan in je elleboog.





Gooi die zakdoek na één keer weg in een plastic zak.





Houd je afval in een aparte zak, op je kamer. De zak kan bij het restafval.





Was je handen vaak met water en zeep. In ieder geval:

o na hoesten en niezen

o nadat je naar de wc bent geweest

o na het schoonmaken en opruimen

o voor het (maken van) eten

Houd je huis goed schoon, en maak de wc en de badkamer zelfs iedere dag schoon.





Maak dingen die je veel gebruikt ook elke dag schoon, zoals de doorspoelknop van de wc, de kraan, deurklinken en lichtknopjes. Doe dat met schoonmaakmiddel.





Gooi na het schoonmaken het doekje in de was.

Doe je was in een aparte mand. En was het apart op 40 graden of hoger.

Gebruik een eigen bord, glas, bestek, tandenborstel en handdoek.

Was je vaat apart af, met heet water en afwasmiddel. Of doe het in de vaatwasser, op een uitgebreid programma.

Afhankelijk van jouw situatie duurt het 3 tot 14 dagen voor je uit isolatie mag.

Uit isolatie

Wanneer je uit isolatie mag, hangt af van je klachten en gezondheid. Je bespreekt dit met de GGD.

Had je klachten toen je werd getest?

Als het 7 dagen geleden is dat je klachten kreeg, én als je 24 uur geen klachten meer hebt, mag je uit isolatie. Je bent dan niet meer besmettelijk.





Heb je langer dan 7 dagen klachten? Dan blijf je langer in isolatie. Op zijn langst 14 dagen.





Heb je een slechte weerstand, doordat je ziek bent of medicijnen gebruikt? Dan blijf je 14 dagen in isolatie. Ook als je klachten eerder over zijn.

Had je geen klachten toen je werd getest? Dan gelden andere regels:

Als je beschermd bent tegen corona, mag je na 3 dagen uit isolatie.

De drie-dagen-regel geldt als je beschermd bent en dus: 14 dagen of langer geleden een tweede coronaprik hebt gehad

14 dagen of langer geleden één coronaprik hebt gehad en daarvoor corona hebt gehad

28 dagen of langer geleden één prik hebt gehad met het Janssen-vaccin

in de afgelopen 6 maanden ook al corona hebt gehad. Je bent toen positief getest, door bijvoorbeeld de GGD (niet met een zelftest).

Heb je 5 dagen na de test nog geen coronaklachten? Dan mag je na die 5 dagen uit isolatie.





Krijg je na de test toch klachten? Dan moet je langer in isolatie. Je mag er weer uit als het 7 dagen (of langer) is geleden dat je klachten kreeg, én als je 24 uur geen klachten meer hebt.





Krijg je na de test toch klachten én heb je een verminderde weerstand (door ziekte of medicijnen)? Dan mag je 14 dagen na het begin van de klachten uit isolatie.



