Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn er 23.789 positieve tests binnengekomen bij het RIVM. Dat is het grootste aantal sinds het begin van de pandemie. Het vorige record werd pas afgelopen donderdag gevestigd.

Het is de negende dag op rij met meer dan 20.000 positieve coronatests. In de afgelopen zeven dagen werden bij het RIVM 156.921 gevallen geregistreerd. Dat komt neer op zo'n 22.417 bevestigde besmettingen per dag. Het is de 55e dag op rij dat het dagelijkse gemiddelde stijgt.

De stijging van het aantal positieve tests gaat wel iets langzamer. Het weektotaal over de afgelopen zeven dagen, de 156.921 positieve tests, ligt 32,4 procent hoger dan de week ervoor. Dat is het laagste 'groeigetal' sinds 9 oktober. Het kan een tijdelijk dipje zijn, maar het kan ook komen doordat de GGD's tegen hun maximale capaciteit aan zitten en niet in staat zijn om nog veel meer mensen te testen dan ze nu al doen. Het zou ook kunnen betekenen dat de groei wat begint af te vlakken.

Het RIVM kreeg het afgelopen etmaal vijftig meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting was overleden. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 271 sterfgevallen, gemiddeld bijna 39 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 8 maart.

Aantal positieve tests per dag

Kabinet houdt vrijdag opnieuw persconferentie

Het Outbreak Management Team (OMT) komt woensdagavond bijeen en brengt donderdag advies uit vanwege het oplopende aantal besmettingen.

Het kabinet besluit vervolgens vrijdag of er nieuwe coronamaatregelen worden genomen. 's Avonds houden demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en premier Mark Rutte weer een persconferentie. Die stond eigenlijk een week later op 3 december gepland, maar wordt nu met een week vervroegd.

Volgens De Jonge (Volksgezondheid) moet er deze week nog een kentering in de cijfers komen, om te voorkomen dat de druk op de zorg te groot wordt. Als dat er niet in zit, moet deze kentering "geforceerd" worden.