De coronacijfers in Nederland blijven oplopen waardoor er nieuwe maatregelen in de lucht hangen. Hoe staat het er op dit moment voor in de landen om ons heen?

Duitsland

De cijfers

Net als in Nederland worden er in Duitsland tijdens deze coronagolf records gebroken. In de afgelopen 24 uur telde het land 66.884 nieuwe coronabesmettingen. Dat is volgens het Robert Koch-Insti­tut, het Duitse RIVM, het grootste aantal sinds het begin van de coronacrisis.

Er belanden daarnaast steeds meer coronapatiënten in de ziekenhuizen. Het gemiddelde van afgelopen week is 5,6 ziekenhuisopnames op de 100.000 inwoners. Dat komt neer op zo'n 5.000 opnames per dag.

Maatregelen

Voor mensen zonder prik dreigen strenge maatregelen als er een bepaald aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen. Dan is op veel plekken alleen nog toegang voor gevaccineerden en genezen personen, zoals restaurants. Dat wordt ook wel de 2G-regel genoemd. In sommige deelstaten geldt de 2G-regel al.

Gaat het nog verder de verkeerde kant op, dan moeten mensen die zijn een prik hebben gehad of hersteld zijn van het virus ook een negatieve test tonen. Ook is besloten dat zorgmedewerkers zich verplicht moeten laten vaccineren. Die verplichting geldt ook in buurlanden België en Frankrijk.

De Duitse regering beslist woensdag over eventuele strengere maatregelen. Een volledige lockdown ligt als optie op tafel.

Verenigd Koninkrijk

De cijfers

Ook in het Verenigd Koninkrijk lopen de coronabesmettingen op. Het land meldde dinsdag 42.484 nieuwe besmettingen. In een week tijd nam het gemiddelde aantal positieve tests met 8 procent toe.

Vergeleken met andere buurlanden valt op dat de stijging een stuk minder snel gaat. In Frankrijk steeg het aantal besmettingen afgelopen week bijvoorbeeld met 83 procent en in Duitsland met 30 procent. In Nederland gaat het om een stijging van 40 procent.

In de Britse ziekenhuizen is een voorzichtig positieve ontwikkeling te zien. Het aantal ziekenhuisopnames neemt daar langzaam af. In de afgelopen zeven dagen lagen er gemiddeld 8.300 mensen in de ziekenhuizen. Tijdens de vorige coronagolf in het land waren dat er ruim 40.000.

Volgens de regering is dat te danken aan de zogeheten boostercampagne in het land. Britten van veertig jaar en ouder mogen een extra prik halen om zo het immuunsysteem op te peppen. Ongeveer 27,2 procent van de veertigplussers heeft zo'n extra prik gehad.

Inmiddels heeft 88,3 procent van de Britse bevolking ouder dan twaalf jaar hun eerste vaccininjectie gekregen, 80,3 procent een tweede prik.

Maatregelen

Op het moment zijn er weinig maatregelen van kracht in het Verenigd Koninkrijk. Wel moeten mensen verplicht in isolatie bij een besmetting. Mensen zonder prik die in contact komen met een besmet iemand, moeten dat ook.

De Britse regering lijkt niet van plan nieuwe maatregelen in te willen voeren. Premier Boris Johnson wil vooral inzetten op de vaccinatiecampagne en de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Een nieuwe lockdown wordt als 'laatste redmiddel' gezien, meldt Independent.

België

De cijfers

Er worden per dag gemiddeld 15.890 besmettingen vastgesteld in België. Dat aantal blijft naar verwachting stijgen, net als het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames.

Tussen 17 en 23 november werden dagelijks ook 290 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een stijging van 22 procent vergeleken met een week eerder. In totaal liggen er nu 3.327 patiënten in het ziekenhuis, van wie er 656 op de intensive care.



Maatregelen

België heeft door de vierde COVID-19-golf nieuwe maatregelen genomen, zoals uitbreiding van de mondkapjesplichten grotendeels thuiswerken voor bepaalde beroepsgroepen. Winkels, horeca en nachtclubs hoeven niet eerder te sluiten zoals in Nederland.

Dat er geen lockdown komt is te danken aan de gevaccineerden, zegt de Belgische premier Alexander De Croo. "We leggen de focus nu op voorkomen en beschermen, niet op sluiten."

Frankrijk

De cijfers

Frankrijk registreerde dinsdag meer dan 30.454 nieuwe besmettingen. Het weekgemiddelde kwam daardoor voor het eerst sinds 24 augustus boven de 20.000 uit. De afgelopen week werden er 50 procent meer besmettingen gemeld dan een week eerder.

Er liggen ongeveer 8.000 coronapatiënten in de Franse ziekenhuizen. 1.300 van hen liggen op de intensive care. Vorige maand waren dat er nog 6.500, van wie 1.000 op de intensive care.

Volgens de Franse gezondheidsdiensten is het aantal ic-opnames relatief stabiel. Een harde stijging wordt verwacht in december of januari, mocht het aantal besmettingen niet afnemen.



Maatregelen

Om een vijfde golf te voorkomen hebben de Franse autoriteiten met ingang van 15 december een derde prik verplicht gesteld voor de 65-plussers in het land die de geldigheid van hun coronapas willen verlengen. Inwoners tussen 50 en 64 jaar kunnen vanaf december een boosterprik krijgen. Risicogroepen krijgen deze prik sinds september.

In Frankrijk wordt niet gedacht aan een lockdown voor mensen zonder prik, zoals in Oostenrijk het geval is. Dat benadrukte president Emmanuel Macron donderdag in een interview met de krant La Voix du Nord.

"Landen die niet-gevaccineerden in lockdown plaatsen, zijn degenen die de pas niet hebben ingevoerd. Daarom is deze stap niet nodig in Frankrijk", zei Macron.

De Franse regering kondigt naar verwachting donderdag nieuwe maatregelen aan. De voorkeur gaat volgens een regeringswoordvoerder uit naar het creëren van meer bewustzijn over de basisregels en een versnelde vaccinatiecampagne. Ook wordt er gekeken naar het strenger handhaven van het gebruik van de coronapas.

De besluitvorming over de maatregelen vindt volgens Franse media woensdag plaats. De regeringswoordvoerder zegt dat er geprobeerd zal worden om de feestdagen te redden en het land zo goed mogelijk door de winter te slepen.