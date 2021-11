De coronapersconferentie van 3 december wordt met een week vervroegd naar komende vrijdag vanwege het grote aantal besmettingen. Welke nieuwe maatregelen het demissionair kabinet zal aankondigen, wordt vrijdag besloten. Het Outbreak Management Team (OMT) is gevraagd om donderdag advies uit te brengen aan het kabinet.

Het kabinet hoopte dat de "harde klap" (de vervroegde sluiting van horeca en winkels) deze week zou leiden tot een daling van het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames. Maar vooralsnog lijken deze maatregelen maar beperkt effect te hebben.

Volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) moet er deze week nog een kentering in de cijfers komen, om te voorkomen dat de druk op de zorg te groot wordt. Als dat er niet in zit, moet deze kentering "geforceerd" worden. Het OMT komt woensdagavond bijeen.

Dinsdag werden voor de achtste dag op tijd meer dan twintigduizend positieve coronatests geregistreerd. Ook werden 349 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen, het grootste aantal sinds 29 december vorig jaar.

"De cijfers zijn niet alleen aanhoudend hoog, maar zitten ook aan de bovenkant van de prognose. De afgelopen dagen hebben we eigenlijk het tegenovergestelde van de kentering gezien die we willen zien. Als het in dit tempo doorgaat, gaat het gewoon niet goed", aldus De Jonge.

Op de intensive cares (ic's) lagen dinsdag 488 coronapatiënten. Als de huidige toestroom doorzet, liggen er waarschijnlijk deze week nog meer coronapatiënten op de ic's dan in dezelfde periode vorig jaar.

De Jonge: 'Alle maatregelen die je treft, raken de samenleving'

Het is nog niet duidelijk welke maatregelen nodig zijn om het tij op korte termijn te keren. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), riep dinsdagavond op tot een harde lockdown.

"De rek is er totaal uit in de zorg en de rek is er totaal uit in de samenleving. Daarom moeten we nooit te gemakkelijk denken over nieuwe maatregelen. Want alle maatregelen die je treft, zullen pijn doen in de samenleving", aldus De Jonge.

Hij wil niet vooruitlopen op de te nemen besluiten, maar dat er extra maatregelen nodig zijn lijkt onvermijdelijk. "De cijfers zijn somber en zorgelijk. We vragen niet zomaar om een spoedadvies van het OMT", aldus de minister.