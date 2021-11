Als mensen rond de kerstdagen en de jaarwisseling bij elkaar op bezoek gaan, kan dat leiden tot een nieuwe golf coronabesmettingen. Daarom moeten er nieuwe maatregelen komen. Dat zegt de gezondheidsdienst ECDC, het Europese equivalent van het Nederlandse RIVM, woensdag.

De organisatie roept de aangesloten landen, waaronder ook Nederland, ertoe op snel beperkingen in te voeren. Als voorbeelden van maatregelen noemt het ECDC het dragen van mondkapjes, werken vanuit huis en beperking van het aantal reizigers in het openbaar vervoer.

Daarnaast kunnen landen een maximum verbinden aan het aantal mensen dat mag meedoen aan "sociale en publieke evenementen bij eindejaarsvieringen". Ook na de jaarwisseling moeten die regels nog lang blijven gelden, verwacht het ECDC.

Daarnaast pleit de organisatie ervoor dat mensen van veertig jaar of ouder zo snel mogelijk een boosterprik krijgen. Die is bedoeld om de bescherming tegen infectie te vergroten, aldus het ECDC. De immuniteit tegen het virus na vaccinatie neemt namelijk langzaam af.

Volgens ECDC lopen nog te veel mensen risico

"Sinds het begin van het jaar hebben we een snelle uitrol gezien van vaccinatieprogramma's die het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames met succes hebben verminderd", schrijft de organisatie op haar website. "Maar er zijn nog steeds groepen waarbij de vaccinatiedekking lager is dan gewenst."

Volgens ECDC lopen daardoor nog steeds te veel personen risico op een ernstige corona-infectie. "Momenteel is minder dan 70 procent van de totale bevolking van de Europese Unie volledig gevaccineerd. Dit leidt tot een grote vaccinatiekloof die niet snel kan worden overbrugd, waardoor het virus zich alsnog snel kan verspreiden."

De organisatie erkent dat het lastig is om weer te maken te krijgen met nieuwe maatregelen. "Maar het is nu tijd om die stap te zetten. Totdat een groter deel van de populatie gevaccineerd is, blijft dit onderdeel van onze dagelijkse routine."