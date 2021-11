Het verloren notitieboek in het onderzoek naar onder meer de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden is terecht. De vinder heeft het boek teruggegeven aan onderzoeksbureau Deloitte. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) woensdag in een brief aan de Kamer.

Volgens Blokhuis heeft Deloitte excuses aangeboden voor het incident en schuld betuigd. Ook zijn het ministerie en Deloitte het eens geworden over een "rechtvaardige afwikkeling" van het datalek. Blokhuis schrijft dat Deloitte door gemaakte toezeggingen het onderzoek mag hervatten.

In het verloren notitieboek stonden onder meer "persoonsnamen". Die personen zijn door Deloitte ingelicht.

Het onderzoek van Deloitte richt zich onder meer op de aankoop van zogeheten persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder mondkapjes. Door het lek liep het onderzoek opnieuw vertraging op.

Aanvankelijk hoopte Blokhuis de eerste onderzoeksresultaten begin september al te presenteren, maar Deloitte vroeg om extra tijd om in te schatten hoelang het onderzoek werkelijk zou gaan duren. Nu worden de resultaten verwacht in april volgend jaar.

Onderzoek richt zich deels op mondkapjesdeal Van Lienden

Een van de grootste en bekendste mondkapjesdeals is die van Van Lienden en zijn zakenpartners met het ministerie van Volksgezondheid. Het drietal ontving vorig jaar ruim 100 miljoen euro belastinggeld voor ongeveer 40 miljoen mondkapjes. Ze maakten ruim 28 miljoen euro winst, terwijl Van Lienden aanvankelijk zei het werk belangeloos te doen.

Een deel van de mondmaskers is door het RIVM afgekeurd, omdat ze grafeen bevatten. Vooralsnog is geen van de kapjes gebruikt.

Het onderzoek van Deloitte bestaat uit drie fases. In de eerste fase wordt de deal van Van Lienden onderzocht. Het tweede deel van het onderzoek richt zich op twee andere grote overeenkomsten waarmee ruim 100 miljoen was gemoeid. In de derde fase onderzoekt Deloitte alle deals onder de 100 miljoen euro.