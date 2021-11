Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse vereniging van ic-artsen, verwacht dat binnen nu en tien dagen sprake is van code zwart. Dat betekent dat ziekenhuizen moeten kiezen wie ze nog kunnen helpen, en wie niet. Om zo'n rampscenario te voorkomen, roept hij het demissionaire kabinet op om een harde lockdown in te voeren. Dat zei Gommers dinsdagavond tijdens een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer.

Op dit moment liggen er 488 covidpatiënten op een intensive care-afdeling. Gezien het personeelstekort is volgens Gommers' eigen berekening sprake van code zwart bij de 651e covidpatiënt op de ic.

Momenteel beschikken de ic's in Nederland over 950 bedden. Daar liggen niet alleen covidpatiënten in. Opschalen naar meer ic-bedden, zoals het kabinet graag wil, gaat volgens Gommers "zeer, zeer moeizaam".

Het personeelstekort is vooral ontstaan door de uitstroom van ic-personeel. Daarbij is er momenteel sprake van een hoog ziekteverzuim onder artsen en verpleegkundigen, aldus Gommers. Wat daarbij niet helpt is het hoge aantal besmettingen onder jonge kinderen, waardoor vaders en moeders die in het ziekenhuis werken, gedwongen in quarantaine moeten, stelt hij. Kortom: "We krijgen de roosters niet rond", aldus Gommers.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei maandag iets anders, namelijk dat de ziekenhuizen nog ver verwijderd zijn van code zwart. Ook Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), zei maandag dat van code zwart nog "volstrekt geen sprake" is.

Gommers zegt dinsdagavond tegen de Tweede Kamer niet precies te begrijpen waarom De Jonge dit gezegd heeft. Volgens eigen zeggen heeft hij hierover ook geen contact gehad met de minister. Wel benadrukt Gommers dat hij in het OMT, waar ook lid van is, heel duidelijk gezegd heeft "waar de grenzen liggen qua ic-capaciteit en wanneer wij in een zorginfarct komen".