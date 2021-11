Wie twijfelt over het nemen van een coronavaccin kan vanaf woensdag met een speciale telefoonlijn bellen. Het Erasmus MC in Rotterdam opent in samenwerking met huisartsen de Vaccinatie Twijfel Telefoon.

Sommige mensen twijfelen over het nemen van een coronavaccin, bijvoorbeeld vanwege medische redenen. Vooral zwangere vrouwen en mensen met een kinderwens, allergie of auto-immuunziekte hebben veel vragen over bijwerkingen van de vaccins, aldus het ziekenhuis in een toelichting. De vragen gaan soms over zulke specifieke situaties, dat antwoorden op de websites van instanties zoals het RIVM niet te vinden zijn.

Bovendien wordt er "veel foute informatie" verspreid over de coronavaccinaties, aldus initiatiefnemer van de telefoonlijn Robin Peeters. Door die combinatie van factoren zijn er nog steeds veel mensen die twijfelen over een vaccinatie, zo stelt de internist. "Om mensen goed te informeren en een plek te geven waar ze met hun vragen heen kunnen, starten we nu een telefoonlijn."

De Vaccinatie Twijfel Telefoon is bereikbaar op woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 13.30 uur. Wie belt, krijgt medisch professionals of medisch studenten aan de lijn die volgens het Erasmus MC "op de hoogte zijn van de nieuwste wetenschappelijke inzichten".

Het belteam is ook voorbereid op bellers die "mordicus (fel, red.) tegen vaccinatie zijn en daar graag hun mening over willen delen", maar wil dit soort gesprekken "zo kort mogelijk houden", aldus Peeters. De lijn is volgens hem echt bedoeld "voor stille twijfelaars, die specifieke medische vragen hebben. We vinden het belangrijk hier tijd voor vrij te maken, omdat je er uiteindelijk misschien ook weer ziekenhuisopnames mee kunt voorkomen."